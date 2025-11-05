円安を起点とした物価高で「ガソリンが高騰して苦しんでいるのは日本だけ」。それでも金利据え置きの日銀は、利上げにたどり着けるのだろうか？【写真を見る】見通せないトランプ関税の負の影響株高“熱狂”「年内まだまだある」株高の勢いが止まらない。10月27日に史上初めて5万円を突破した日経平均株価は、29日から3日連続で最高値を更新。31日は終値で前日より1085円高い5万2411円で取引を終えた。『野村証券』小郄貴久