女優永野芽郁（26）のマネジャー公式Xが5日までに更新。2026年度カレンダーの販売を告知した。「2026年オフィシャルカレンダー解禁今回のカレンダーは『一緒に過ごす“春夏秋冬”』をテーマに制作！四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込みました」と書き出した。そして「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております是非この機会にチェックしてみてください」