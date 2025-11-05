私はエリナ（30代）。会社員です。夫のケイシ（30代）と2人で暮らしています。結婚をしておよそ3年。子どもが欲しいと願っても、なかなか思うように授かりませんでした。しかし数ヶ月ほど妊活を続け、とうとう待望の赤ちゃんを授かることができました！夫もずいぶん待ち望んでいたため、今日のビッグニュースはきっと大喜びすることでしょう。仕事から帰宅した夫に、どんな風に伝えよう……？今か今かとドキドキしています。夫