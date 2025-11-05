佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」は4日、最終日の行事となる「翌日祭」があった。神輿（みこし）は出さず14カ町の曳山（ひきやま）だけで旧城下町を巡り、曳（ひ）き子たちの威勢のいいかけ声が響き渡った。平日ながら10万人（唐津曳山取締会発表）が見物に訪れ、祭りは惜しまれつつ幕を閉じた。曳山は午前10時に唐津神社を出発。各町の商店街などを巡った後、午後0時半ごろにJR唐津駅前の米屋町通りに勢ぞろい