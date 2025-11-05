¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Æü¡¢¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤È°ÂÆÁ½ÙÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Î2Áª¼ê¤ò¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWL¡¢ÂæÏÑ¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÉ¸¯¥Á¡¼¥à¤ÏNPBÁªÈ´¤Ç¡¢12Æü¤Ë½Ð¹ñ¤·¡¢12·î8Æü¤Ëµ¢¹ñÍ½Äê¡£º£Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¾±»Ò¤Ï¡¢26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬5ÎÒ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÂåÁö¡¢¼éÈ÷¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯Æ±3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿°ÂÆÁ¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦40¤À¤Ã¤¿