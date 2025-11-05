高市早苗首相が本格的な外交をスタートさせた。就任から間もないため不安視されたが、無難に滑り出した。日本は同盟国の米国のみならず、中国や韓国などとバランスの取れた外交を展開する必要がある。分断と対立が目立つ国際社会を結束に導く努力も求められる。高市氏は米国のトランプ大統領との会談で、日米協力の重要性を再確認した。中国の習近平国家主席とは日中の共通利益を拡大する戦略的互恵関係を推進し、建設的で