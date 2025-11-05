ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が4日、プロ13年目の来季へ、早くも打撃練習を再開させた。福岡県内の球場で約4時間練習。移籍後2年間は不本意と捉える大砲が「めちゃくちゃいい」と充実の秋“初日”を送った。打撃練習ではカーブマシンを使用。日本シリーズ中につかんだ、かかとを意識した打撃で快音を連発した。1時間強でボール2ケース分を無心で打ち込み、80発が柵越え。「今までの野球人生で一番練習する」との意気込