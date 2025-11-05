6日まで大分県日田市役所1階ロビー。市消費者団体連絡協議会（今村真奈美会長）の主催で、テーマは「『食品ロスってな〜に？』買いすぎない、作りすぎない、残さない」。まだ食べられるのに廃棄される「食品ロス」について理解を深めてもらおうと企画。家庭で捨てられやすい野菜を使った「ニンジンの黒ごま炒め」「タマネギの甘酢炒め」などの簡単メニューの紹介や、生ごみを堆肥化する段ボールコンポストを展示。アンケート回