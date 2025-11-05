日田ロータリークラブ（小ヶ内聡行会長）は9日に大分県日田市で催される日田天領まつりに合わせ、ポリオ（小児まひ）撲滅を目指す「ロータリーポリオデー」を実施する。同市豆田町のクンチョウ酒造裏手駐車場を会場に、募金の呼びかけやチャリティーバザー、音楽イベントを開催する。国際ロータリーは1985年から「ポリオのない世界をつくる」を目標にポリオ・プラス事業を展開。日田ロータリークラブも各種イベントなどで活動