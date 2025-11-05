大分県玖珠町古後の洞窟「かまどケ岩」で2日、恒例の秋祭りがあった。洞窟内部を竹灯籠の明かりが照らす中、祭式が執り行われたほか、周辺はステージイベントでにぎわった。かまどケ岩には江戸時代、大坂夏の陣に敗れた武将の後藤又兵衛が生き延びて身を潜めていたという伝説が残る。かまどケ岩整備委員会（横山弘康会長）が春と秋の年2回、祭りを開催している。今回初めて洞窟内に竹灯籠がともされ、安置された大日如来像を