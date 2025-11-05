大分県日田市小迫町でアトリエを主宰する画家、NORIKO（小野紀子）さん（62）が11月24〜29日、東京・銀座の長谷川画廊で個展を開く。銀座での開催は3回目で「跳べイカロス」など、白黒で描いた独特のペン画約30点を展示する。市内の学校で絵画講師も担うNORIKOさんは、宇宙の果ての惑星に生息するような独自の生物を想像し、布に白黒のペン画を描く作風。地球で生きている昆虫や鳥、爬虫（はちゅう）類などに似つつも、異なる