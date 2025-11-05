ÆüÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï4Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤ÇÎ×»þµÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤­¡¢¿·²ñÆ¬¤ËÉû²ñÆ¬¤ÎÀ¥¸Íµü°ìÏº»á¡Ê65¡Ë¡áÆüÅÄÌÚºà¶¨Æ±ÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡á¤òÁªÇ¤¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï3Ç¯´Ö¡£À¥¸Í»á¤ÏÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ê¡²¬¸©¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢1989Ç¯¤Ëµ¢¶¿¤·¡¢À¥¸ÍÀ½ºà¤ËÆþ¼Ò¡£2004Ç¯¤«¤é¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüÅÄÀÐÌýÈÎÇä¡¢¥Á¥Ã¥×À½Â¤¤ÎÆüÅÄ½½¾ò¤Î¼ÒÄ¹¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤ÆÅìÂçÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î½¤»Î²ÝÄø¤Ç³Ø¤Ó¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏÇÀ³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£