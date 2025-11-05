2025年秋の褒章、叙勲の受章者が発表された。県内からも長年にわたり、幅広い分野で功労のあった人たちが選ばれた。秋の褒章県内受章者（敬称略）▽緑綬褒章（1人）芹川恵69食生活改善推進員山鹿▽黄綬褒章（5人）岩本敏則69翔栄建設社長南阿蘇衛藤洋治55ルネサスエレクトロニクスプロセス生産技術統括部プロセス装置技術部改善推進・修理内製課長熊本宮田洋志57宮田鉄筋工業代表取締役熊本村