長崎商工会議所は4日、長崎市内で臨時議員総会を開き、会頭に森拓二郎氏（70）＝十八親和銀行会長＝を再任した。任期は2028年10月末までの3年間。森氏は総会後の会見で、「地域の中小企業の経営環境は厳しい状況が続く。自己変革に挑む事業者への支援を強化し、地域経済活性化の実現へ注力する」と述べ、賃上げや投資の原資確保への支援を掲げた。副会頭には、機械器具の総合商社「安達」の安達健太郎社長（63）が新たに就任