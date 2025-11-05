熊本市電の安全運行に向けて再生プロジェクトを進める熊本市は、軌道や電気施設、車両の維持管理に精通した外部人材を1日付で登用した。安全統括管理者と連携し、安全対策チームや各部署を指導する。市交通局首席審議員（部長級）に任命されたのは福島孝一郎さん（63）。長崎電気軌道（長崎市）と宇都宮ライトレール（宇都宮市）で計約40年にわたり、軌道施設や車両に関する業務など安全管理に携わってきた。現場で培ってきた