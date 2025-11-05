アイスクリームや冷凍食品の卸商社「佐々木冷菓」（長崎県佐々町）が2021年に始めた「長崎の夢！トラックデザインコンテスト」が5回目を迎え、今年も作品を募集している。若者が創作したデザインから優れた作品を選び、九州各地を走る同社の冷凍トラックにラッピングする。今年のテーマは西海国立公園の指定70周年を記念して「長崎の大好きな自然」となった。小学1〜3年▽同4〜6年▽中・高・大学や専門学校▽特別支援学校（学