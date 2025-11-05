戦没者を慰霊し平和を祈念する長崎市戦没者追悼式が1日、同市平野町の平和会館ホールであった。戦後80年の節目となる今年は遺族ら約170人が参列。太平洋戦争などで犠牲になった約1万4千人に思いをはせた。県戦没者慰霊奉賛会長崎市支部が主催。遺族代表が献花した後、全員で黙とうをささげた。支部長の鈴木史朗市長は不安定な国際情勢に触れるとともに、「最後の被爆地、長崎市民として、恒久平和のための追悼と継承を大切にし