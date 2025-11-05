長崎県は4日、韓国の格安航空会社（LCC）エアプサンが2026年1月から3月まで、長崎空港と韓国・釜山市の金海国際空港を結ぶ週3往復の定期便を運航すると発表した。エアプサンの同空港への定期便乗り入れは初めて。同社側は利用状況を見極めた上で、来春以降のダイヤを検討する。定期便運航は来年1月4日〜3月27日。エアバス321（195席）を使用し、毎週火、金、日曜にそれぞれ1往復する。航空券の販売は今年11月上旬から始める予