佐賀県鳥栖市の県重要無形民俗文化財「四阿屋（あずまや）神社の御田舞（おんだまい）」が10月19日、同市蔵上町の蔵上老松神社で奉納された。田植えの所作を芸能に昇華させた豊作祈願の舞で、地元の少年たちが多彩な演舞を披露すると、境内は拍手に包まれた。御田舞は1300年以上前に始まったとされ、かつては春に同市牛原町の四阿屋神社で奉納されていた。現在は「蔵上御田舞保存会」が中心になり、担い手を育成しながら伝統文