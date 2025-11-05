県内の外国人が国際交流や異文化理解について発表する「第10回日本語スピーチコンテスト」（県国際交流協会主催）が10月12日、佐賀市のエスプラッツホールであった。青少年部門と成人部門に、合わせて6カ国の17人が参加。日本で受けた優しい心遣いや母国との違いを思い思いに紹介し、日本と母国の架け橋になることを誓った。「皆さんは違うことに不安や戸惑いを感じたことはありますか」。ミャンマーから来て半年ほどになるケ