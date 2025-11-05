佐賀県鳥栖商工会議所は10月31日、臨時議員総会を開き、新会頭に副会頭を務めていた秋山哲雄氏（74）＝久光製薬専務執行役員＝を選任した。秋山氏は取材に「鳥栖は九州の分岐点で人口も増えている。工場誘致などで盛り上げ、形にしていきたい」と抱負を語った。副会頭には山下幹夫氏（71）＝鳥栖倉庫社長＝と大島弘三氏（63）＝大島社長＝を再任、斉藤正治氏（77）＝旭日緑化建設会長＝を新任した。専務理事の田中久雄氏（68）