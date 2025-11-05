「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」（10月30日〜11月3日）の表彰式が4日、佐賀市内のホテルであった。メイン競技「パシフィック・カップ」ではエドワード・ソーンダース選手（27）＝オーストラリア＝が初優勝。ソーンダース選手は大会関係者に感謝を伝え「今年は天気も良く、佐賀の人々のおもてなしも素晴らしかった。来年も勝ちたい」と語った。同カップには国内外の70機が参加した。風の影響で一部中止となったが、