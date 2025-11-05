佐賀西部広域水道企業団の臨時の企業団議会が4日開かれ、水道料金を平均約30％値上げする条例改正案を賛成多数で可決した。対象は小城、多久、武雄、嬉野の4市と白石、大町、江北の3町の計約6万1千戸。値上げは人口減少や物価高騰による経費の増大、水道管老朽化の工事費の拡大などが原因で、現在の市町で水道事業などを統合した2020年4月以来初めて。来年4月と28年4月の2段階で値段を引き上げる。企業団は7市町のほか佐賀市の