卓球のノジマTリーグ女子の九州カリーナに入団した福岡県出身の中学2年生、石田心美（石田卓球N＋）が4日、同県中間市で記者会見に臨み「持っている力を精いっぱい発揮して試合に臨んでいきたい」と意気込んだ。石田は昨年のパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）を育てた石田卓球N＋の石田真行代表の孫。早くから頭角を現し、3日まで行われた全日本選手権カデットの部の14歳以下女子シングルスで優勝を飾った