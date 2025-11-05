真意をはかりかねて高市早苗政権が成立する前から霞が関は当然、その動向を見守っていた。高市氏自身、官房副長官（事務担当）や各省から迎える秘書官に誰をあてるかについては大臣や副大臣、政務官人事よりも重要視していたとされる。その人事へのこだわりは、高市氏の政策実現への意欲のあらわれと見ることもできるだろう。もっとも、首相といえども簡単に事は進まなかったようで、現在の形に至るまでにはかなりの紆余曲折があ