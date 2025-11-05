※経済指標 主な米経済指標の発表なし。 ※発言・ニュース ＊ベッセント財務長官 ベッセント財務長官は、トランプ大統領が国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づき中国などに関税を課したのは大統領権限の範囲内だと述べた。長官は米ＣＮＢＣの番組で「経済学には転換点という概念がある。緊急事態に至る点というものがあると思う」と述べた。 ＊米上院、１４回目の否決 米上院は本日も、共和党が提出したつ