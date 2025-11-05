「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆天皇賞・秋３着のジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）へ。京都大賞典覇者のディープモンスター（牡７歳、栗東・池江）も松山で同レースへ。所属するＤＭＭバヌーシーがホームページで発表。ＪＢＣスプ