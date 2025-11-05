「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉アメリカンイズム（牡、池江、父オーセンティック）は１１月１６日の京都４Ｒ（ダート１８００メートル）でデビュー予定。池江師は「伸びがあって中距離のダート馬。調教は動くし、大人びた性格もいい。メンタルが強い」と期待した。友道勢の動向。ジュンプリメーロ（牡、父キ