メルボルンＣ・豪Ｇ１（４日・フレミントン）に挑んだシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久）は、後方から伸び切れずに２４頭立ての２３着に終わった。レーンは「非常に残念な走り。スタートから宙に浮くような感じで失敗して位置取りが悪くなった。残り８００メートルで手応えがなくなり、彼のいいところが発揮できなかった」と唇をかむ。清水久師は「残念な結果になりましたが、また頑張ります」と気持ちを切り替えてい