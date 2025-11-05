総理就任からわずか1週間でトランプ大統領との首脳会談に臨んだ高市総理。「レアアース」「60兆円規模の対米投資」など、交わされた合意文書から見える日本の戦略とは？【写真を見る】日米首脳会談の「合意文書」から読み解く日本の「したたかな戦略」とは？レアアース開発「一緒に」と持ちかけたワケ高市早苗総理：「日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領とともに作り上げていきたいと願っている」トランプ大統領：「日本の