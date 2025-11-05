（写真：Design Pics Editorial/Getty Images）10月中旬、中国・北京市で「世界女性サミット」が開催され、習近平国家主席は演説で「女性の活躍を後押しするプロジェクトのため1億ドル（約152億円）を拠出する」と発表した。サミットには、世界約110カ国の首脳らが参加し、今後5年間で国連女性機関に追加で1000万ドル（約15億円）を寄付、5万人の女性を中国に招待して研修などを行うという。しかし、国内の農村に目を向ければ、貧