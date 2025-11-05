現地11月４日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第１節で、グループHのホンジュラスはブラジルと対戦。０−７の惨敗を喫した。開始９分に先制を許したホンジュラスは、その後もブラジルの猛攻を止められず、前半だけで４失点。後半も59分、74分、90分に被弾し、なす術なく敗れた。一方的な展開に、ホンジュラスのメディア『Tigo Sports Honduras』は公式Xに「完敗だ！お粗末な初戦となった」と