ＪＢＣクラシックを勝利したミッキーファイトは、レース当日の３日午後８時３０分ごろに美浦トレセンへ到着。芳野厩務員は「疲れはそれほどないようです。左回りであれだけのパフォーマンスを見せてくれるとは」と３馬身差圧勝劇を喜んだ。今後について、田中博師は「予定通りの回復を確認できたら、年末（東京大賞典）に向かいたい。来年は海外を目指したいとオーナーに伝えています」と世界挑戦を見据えていた。