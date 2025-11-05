5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は1万3157枚だった。 TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比12.14ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51200-310 13157 日経225mi