「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）再び存在感を示すか。悲願の重賞タイトルへボルドグフーシュが静かに闘志を燃やす。近走は苦戦が続くが、２２年の菊花賞、有馬記念で２着と目を引くパフォーマンスを何度も披露してきた。宮本師は「ハンデは５７キロかなと思っていたので１キロ多かったですね。でも今まで走ってきたメンバーを考えると戦いやすいと思う。ここでいいところを見せてほしいですね」と改めて期待を込