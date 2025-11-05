「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）もみじＳ２着からの参戦となるダイヤモンドノット。逃げた勝ち馬を上がり３Ｆ最速の３３秒３の豪脚で猛追したが、わずか半馬身届かなかった。重賞初挑戦となるが、福永師は「前走はうまく立ち回って、下り坂も上手に走れていましたね。大きなダメージもなく、順調に来られています。気難しいところがあるので中間は精神面のケアをしっかりしていますが、落ち着いていますね。完成度が高