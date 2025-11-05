女優の志田未来が、2026年1月スタートのTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(毎週火曜22:00〜)で主演を務めることが5日、発表された。志田未来主演『未来のムスコ』放送決定原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ)の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志田演じる夢も仕事も崖っぷちのアラサー