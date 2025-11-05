?Î¶º²·Ñ¾µ?¤À¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤Î¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È»þÂå¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤?¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹?Å·Î¶¸»°ìÏº¡Ê£·£µ¡Ë¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ç²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÂëÌÚ¤Ï·ý¹ä¤ÈÁÈ¤ß¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ´äËÜßê»Ë¤ÈÂÐÀï¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿Ëö¤Ë¡¢·ý¹ä¤¬´äËÜ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£Å·Î¶¤¬²áµî¤Ë¸ÜÌä