「新馬戦」（８日、京都）東西から良血新馬が初陣を迎える。東は近親に芝重賞３勝のシャケトラがいるキタサンブラック産駒のミラージュノワール（牝２歳、美浦・宮田）が土曜東京５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイ。西は１７年オークス３着でデイリー杯クイーンＣを制したアドマイヤミヤビを母に持つ、友道厩舎ゆかりのアドマイヤシュラ（牝２歳、父エピファネイア）が土曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣Ｖを狙う