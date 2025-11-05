タレントの関根勤と北斗晶が、きょう5日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10〜)に出演する。『これ余談なんですけど・・・』(C)ABCテレビかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう5日の放送では、孫を愛してやまないという関根と北斗晶が、孫育てのルールなど様々な余談などを語る。10歳と6歳の女の子の孫が「かわいくて仕方