ソフトバンク・山川穂高内野手（３３）が来季３５歳のプロ１３年目シーズンに臨む。４日に福岡県内の野球場で打撃練習を行い、シーズン中も使用する緩いカーブマシン相手に１時間以上にわたりバットを振り込んだ。快音を響かせ、スタンドインした打球は実に８０発。日本シリーズから続く好感触に手応えを口にし、来季に向けて自らの体を今まで以上に鍛え抜く覚悟も示した。今季の成績は打率２割２分６厘、２３本塁打、６２打点