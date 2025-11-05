元ポールダンサーの伊藤朝美（４１）が筋トレに目覚めたきっかけとは――。伊藤はポールダンス、陸上など豊富なスポーツ経験があり、トレーニング歴は約６年。日本最大級のボディコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＣＬＡＳＳＩＣ」（９月１３日、埼玉・和光市民文化センター）ウィメンズビキニマスターズ４０歳以上で優勝を果たした。最初にボディメイクを始めた理由を、こう明かす。「もともとスポー