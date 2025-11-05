Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と女優の松本穂香が、2026年1月期のABCテレビ『50分間の恋人』(毎週日曜22:15〜)でW主演を務めることが、わかった。ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『50分間の恋人』オリジナル脚本の同作は、ゲーム会社に勤務する、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子・菜帆(松本)と、AIだけが親友という変わり者イケメン・晴流(伊野尾)の“ズレきゅん”ラブコメディ。ひょんなことから、“お弁当を30 回つくる”という契約