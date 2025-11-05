格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）に?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が恒例のメスを入れた。メインでは秋元強真（１９）が萩原京平（２９）に、セミでは伊澤星花（２８）が大島沙緒里（３０）に完勝。さらに桜庭和志の息子・大世（２６）もその実力を示した。注目を集めた３試合を、青木はどう見たのか。秋元は１ラウンド（Ｒ）に萩原の得意とするス