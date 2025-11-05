「会社の顔」である社長がメディアで良い顔をしていても、現場の実態は全く異なることがある。群馬県の50代女性は、ある会社のバイト先で理不尽な扱いを受けたと憤る。女性が入ったのは、アポイントを取得するバイトだった。「みんな頑張ってアポを獲得しますが、営業がアポを取ったお客様の所に訪問に伺っても成立されず。不成立を全てアポインターの責任にされる」営業の力不足を棚に上げ、バイトに責任転嫁する体制だったようだ