職場には、「親睦会費」などの名目で従業員がお金を徴収されることがある。しかし、中には首をかしげるような集金もあるようだ。投稿を寄せた近畿地方の50代女性（事務・管理）は、手術した部長のために徴収されたお金の不満を明かした。「（部長が）10日ほど休まれて、のち、快気祝いを渡すと企画した人がおり、各人500円を徴収されました」「快気祝い」とは、病気や怪我が治った本人が、お見舞いをくれた人へ「お返し」として贈