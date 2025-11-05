◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第４日▽第２代表決定戦立命大１―０京産大（４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）明治神宮大会（１４〜１９日）出場を懸けた第２代表決定戦は、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）にスミイチ勝利で１０年ぶり５度目の出場を決めた。遠藤翔海（かける）投手（４年）＝京都共栄学園＝が１安打完封。大会初日に東農大北海道オホーツク（北海道二連盟）と対戦する。同選手権の最優