歌手・酒井法子（５４）の美ぼうにフォロワーはくぎ付けになった。タレント・香坂みゆきのインスタグラムに登場。香坂は「昨日のｌｉｖｅｆｏｒｌｉｆｅにて、酒井法子ちゃんと。筋トレ１１年続けてるって。見習おう！」と美しさの秘けつに感心。そして「のりぴーも素敵に大人になりました〜綺麗で可愛いとこが流石（さすが）です」とつづり、２人で記念撮影。「＃ステージ＃楽屋＃後輩」などとハッシュタグをつけた。