国内で好調が続くサイゼリヤ。直近の2025年9月の既存店客数は前年同月比12.4％増で着地した（撮影：尾形文繁）【グラフで見る】ここ数年、サイゼリヤは儲かっているのか？低価格イタリアンレストラン、サイゼリヤの勢いはどこまで続くのか。10月15日に発表した2025年8月期決算では、売上高が前期比14%増の2567億円、営業利益が同4%増の154億円で、いずれも過去最高となった。都内店舗では平日夜でも大行列業績を牽引しているのが、