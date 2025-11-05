三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第99回は、教育における「機会の均等」について考える。現状の「女子枠」に欠けている視点龍山高校の改革を巡って、東大合格請負人・桜木建二は理事長代行・龍野久美子と対立していた。アメリカ型の入試がいいという龍野に対して、桜木は「教育で最も大事なことは機会の均等